В Севастополе задержали религиозного экстремиста

Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», дома у мужчины обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией, а также агитационные листовки и средства связи.

В отношении 32-летнего севастопольца возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.05.18

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