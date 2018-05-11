Визитная карточка Севастополя? У берега разлагается дельфин – никому нет дела (ФОТО)

У севастопольского берега несколько дней плавает разлагающийся труп дельфина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мертвое животное горожане обнаружили возле южного заградительного мола рядом с историческим заповедником «Херсонес Таврический». Севастопольцы жалуются: труп разит, однако дельфина никто не спешит убирать. На «всё это» вынуждены смотреть не только местные жители, но и туристы.

Горожане подчеркивают, что в этом году количество погибших дельфинов как никогда велико: «В устье реки Бельбек два дельфина на берегу валяются, и по берегу пройтись, еще 2-3 стабильно будет». Их слова подтверждают и данные экологов. «Число зафиксированных нами выбросов дельфинов на побережье Крыма уже превысило 100 (хотя туристический сезон по-прежнему даже не успел начаться). Лидирует Севастопольский район, за последние дни особенно отличается Балаклава», – сообщили биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море».

В сложившейся ситуации местные жители винят цивилизацию и рыбаков: «Не надо разную дрянь в воды мирового океана скидывать. Все загадили этим полиэтиленом и живем в куче мусора», «Если бы запретили сети, то мы бы ежегодно не теряли сотни умнейших живых существ».

Как сообщал «Новый День», в апреле число погибших в Крыму дельфинов превысило полсотни. Ученые установили, что многие животные погибли в рыболовецких сетях.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.05.18

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