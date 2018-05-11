На Украине полиция устроила облавы на призывников

В городах Украины начались новые облавы на призывников: парней задерживают на улицах, в торговых, центрах и хостелах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «отлов» полицейские устраивают совместно с сотрудниками военкоматов, чтобы пополнить ряды новобранцев.

Так, в Киеве 8 мая в один из столичных хостелов нагрянула проверка: оттуда увели прямиком в военкомат Голосеевского района 8 юношей. 10 мая двое из них вернулись в хостел и рассказали, что получили направления на призывную комиссию.

К аналогичной практике решили прибегнуть и в Херсоне. В одном из торгово-развлекательных центров попытались найти новых солдат среди сотрудников и посетителей. Известно, что руководство ТЦ отказалось предоставлять списки сотрудников, удалось ли спастись покупателям, не уточняется.

При этом в Минобороны заявляют, что пока мобилизации не предвидится, поскольку в резерве якобы имеется 150 тысяч военнослужащих.

Как сообщал «Новый День», чтобы избежать призыва в вооруженные силы «Незалежной», украинцы идут на разные хитрости: одни подаются в бега и покидают страну, другие оформляют опеку над пожилыми и инвалидами, а некоторые даже женятся на старушках.

Отметим, на Украине весенний призыв, стартовавший 2 апреля, должен закончиться 31 мая, так что до конца месяца тем, кто не хочет отправиться служить в зону вооруженного конфликта на юго-востоке страны, лучше сидеть дома.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 11.05.18

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