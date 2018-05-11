Чиновник vs безработный: ялтинская административная интрига близка к разрешению

В Ялте определились с кандидатами на пост главы администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к участию в конкурсе были допущены семь кандидатов: экс-управляющий делами городского совета Ялты Валерий Малашин, врио главы города Алексей Челпанов, бывший вице-премьер Башкортостана Николай Пучнин, предприниматель Анатолий Шужунов, житель Севастополя Виктор Литвинов, бизнесмены Надежда Обухова и Борис Егоров. Двое из претендентов выбыли из гонки по собственному желанию.

Руководил конкурсной комиссией вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. Члены комиссии оценивали каждого претендента по итогам индивидуальных собеседований. В итоге в финал вышли Челпанов (набрал 80 баллов) и Малашин (набрал 71,5 балла). Депутаты городского совета сегодня после 16:00 выберут фаворита гонки.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля Елена Сотникова подала в отставку. Исполнять обязанности градоначальника депутаты назначали бывшего сотрудника ФСО, помощника главы Крыма Алексея Челпанова. Эксперты называют его претендентом, который вероятнее всего возглавит Ялту по итогу конкурса.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 11.05.18

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