Крымчанин «вырубил» 80-летнего старика из-за 3 тысяч рублей

В Евпатории крымчанин напал на 80-летнего мужчину из-за нескольких тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летний мужчина ударил пенсионера и украл его деньги.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что утром 6 мая задержанный, находясь возле одного из домов по улице Некрасова города Евпатория, ударом по затылку сбил с ног пожилого мужчину. Используя бессознательное состояние потерпевшего, злоумышленник похитил у него кошелек с деньгами», – сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Скрыться от полиции напавшему на пенсионера не удалось. Его задержали в течение часа, свою вину он признал. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 11.05.18

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