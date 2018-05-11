Без воды и транспорта, но с винзаводом: власти собираются решить проблемы Симферопольского района

Глава Крыма Сергей Аксенов нагрянул с инспекцией в село Первомайское в Симферопольском районе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сельские жители пожаловались главе республики на отсутствующее водоснабжение, плачевное состояние детских садов и Домов культуры, а также на хамство перевозчиков и владельцев винзавода.

По итогам рабочей поездки глава Крыма заявил, что принято решение о бурении скважины в селе после проведения всех подготовительных работ. «Правительство Республики Крым готово выделить 4,5 млн рублей на все процедуры. Ожидаем, что в июне все проектные работы будут закончены. Надеемся, что менее чем за полгода полностью закроем вопрос, связанный с водоснабжением в данном населенном пункте. Бурение скважины необходимо и в селе Красном Симферопольского района. В ближайшее время все необходимые меры для этого будут приняты», – написал на своей странице в Фейсбуке Аксенов. Он также отметил, что министерство транспорта РК разберется с транспортными компаниями, которые отказываются перевозить льготников и детей, а также не выходят на маршруты по расписанию и займется вопросом отстранения нерадивого перевозчика от его деятельности.

«Еще одна проблема, волнующая жителей села, – выбросы местного винзавода, которые создают дискомфортные условия жизни. Несмотря на то, что руководство завода, по заявлению граждан, неоднократно обещало решить проблему, воз и ныне там. Уверен, что десант, состоящий из сотрудников Министерства экологии Республики Крым, Роспотребнадзора, прокуратуры, представителей инициативной группы граждан и так далее разберется с ситуацией. Если руководство предприятия не предпримет оперативных действий, которые решат проблему, уже на следующей неделе завод остановит свою деятельность, – заключил глава Крыма.

Симферопольский район, Анастасия Зук

Симферопольский район. Другие новости 11.05.18

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