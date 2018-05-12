Генпрокурор Украины обнаружил себя в рядах эсэсовцев

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обнаружил себя на снимках дивизии СС «Галичина». Об этом сам Луценко сообщил, выступая на форуме «Острог Forum – 2018» в Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области.

«Я смотрел фотоальбом «Дивизия Галичина». Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье», – заявил генпрокурор «Незалежной».

Как уже сообщал «Новый День», дивизия «Галичина» была создана в 1943 году на Западной Украине. Ее подразделения активно участвовали в боях против советских и польских партизан и в карательных операциях во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. По данным историков, добровольцы дивизии совершали военные преступления, сжигая дома и массово истребляя поляков, в том числе женщин и детей. Украинские эсэсовцы практически полностью были уничтожены Красной Армией во время боев возле города Броды в 1944 году.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.05.18

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