Украинец объяснил своим политикам, почему Крым не их

Украина не может ни вернуть Крым, ни считать полуостров своим – у нее на это просто нет денег. Об этом заявил главный редактор одесского онлайн-издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналист подсчитал, что к 2020 году сумма средств, потраченных Россией на Крым, достигнет 25 миллиардов долларов.

«Ещё раз: двадцать пять миллиардов долларов. Плюс минус 5 миллиардов в год.

И пресловутый мост – лишь небольшая часть этой суммы, – написал Ткачев на своей странице в соцсетях. – Остальное – в основном – это банальные линии электропередач, водопровод и канализация, отопление, связь, дороги, берегоукрепление, школы, больницы и т.п.

Для сравнения, бюджет развития Крыма в 2013 году составлял 9 (прописью: девять) миллионов долларов.

Т.е. когда политические украинцы утверждают, что #крым_их, спросите их: а у них деньги-то на Крым есть?»

Журналист отметил, что по приблизительным расчетам для приведения Украины в порядок в плане инфраструктуры нужно вкладывать в неё по 10 миллиардов примерно 10 лет. И оговорился: «По ходу, сумму я занизил где-то втрое. Таких денег нам вообще никто никогда не даст».

Одесса, Платон Ефимчук

Одесса. Другие новости 12.05.18

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