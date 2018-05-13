СБУ в шоке: студенты украинского вуза прошли практику в Крыму

Сумский государственный педуниверситет имени Макаренко организовал практику в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 27 апреля по 7 мая группа студентов 1- 3 курсов прошла по горному маршруту от Судак до Анграского перевала.

«Согласно учебной программе по специальности «туризм», у них есть дисциплина «повышение профессионального мастерства», согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов, – цитирует «UA: Сумы» ректора педуниверситета Юрия Лянного. – Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке».

Ректор сообщил, что практика была согласована с СБУ. Однако в ведомстве эту информацию опровергают: «Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», – заявила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Студентам практика понравилась. По их словам, крымчане отнеслись к группе хорошо и приглашали приезжать еще.

Напомним, в 2017 году в Крыму отдохнули около 800 тысяч жителей Украины.

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