Московские строители лезут в Крыму в бутылку

Маленькая московская фирма проявила завидное упорство, чтобы получить подряд на поставку в Крым миллионов винных бутылок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале-марте нынешнего года бутылки пытался закупить Севастопольский винодельческий завод. Суммы, заявленные в конкурсной документации, составляли 30 и 92 млн руб. Но на участие в конкурсах было подано только по одной заявке (от московского ООО «Вайнсервис»), и они были признаны несостоявшимися.

В апреле бутылки в количестве 5 миллионов штук понадобились производственно-аграрному объединению «Массандра». На сайте госзакупок указана максимальная цена контракта: 75 млн 650 тыс руб. Судя по техническому заданию, это должны быть обычные винные бутылки оливкового цвета, на дне которых с внешней стороны должен находиться оттиск «М».

Сам «Вайнсервис» стеклотару не производит, основной вид его деятельности – оптовая торговля изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами. Среди прочих – исследование конъюнктуры рынка.

Видимо, фирма поработала над собственными ошибками. На массандровский конкурс кроме нее заявку подало еще одно московское ООО с названием «Мрия» (по-украински – мечта). Судя по базе ЕГРЮЛ, основным видом деятельности «мечтателей» является строительство жилых и нежилых зданий, дорог. Среди прочих упоминается деревообработка, сбор отходов и сточных вод. Самым близким к виноделию можно считать услуги в области растениеводства.

Обе фирмы имеют минимальный уставный капитал – 10 тыс руб.

Результаты конкурса подведены: победил «Вайнсервис». В итоговом протоколе указано, что «Мрия» предложила снижение начальной цены на 10,79%, а «Вайнсервис» – на полпроцента больше – 11,29%. В результате чего и получил контракт на сумму 67 млн 108 тысяч 750 рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.05.18

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