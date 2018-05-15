На Украине начала работу «крымская патрульная полиция»

В Херсонской области начала работу «патрульная полиция в Крыму и Севастополе». Об этом заявили в СБУ.

Как уже сообщал «Новый День», отбор в новое подразделение начался 25 апреля. 14 мая обособленный отдел патрульной полиции в так называемой АРК появился посту «Азов» Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Всего на границе с Крымом будут работать 65 патрульных полицейских: их дислоцируют на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Кроме того, им придется контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом, и Арабатскую стрелку, где расположены курортные населенные пункты.

Главная задача подразделения – работать с крымчанами, пересекающими границу. Что конкретно патрульная полиция должна делать с жителями Крыма, не сообщается.

Патрульная полиция – это не первое ведомство, созданное на бюджетные деньги, имитирующее деятельность в Крыму. Существуют еще прокуратура АРК (расположена в Киеве), без устали возбуждающая заочные уголовные дела в отношении жителей полуострова, представительство президента Украины в Крыму (расположено в Херсоне), руководитель которого не бывает на полуострове и так далее.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 15.05.18

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