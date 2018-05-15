Министерство культуры Франции запуталось в принадлежности Севастополя

Министерство культуры Франции не может определиться с принадлежностью Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анонсируя международную акцию ««Ночь европейских музеев – 2018», чиновники включили в список Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. И указали его адрес: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Через некоторое время адрес изменили.

Отметим, что другие многочисленные крымские музеи в список минкульта Франции не вошли.

Париж, Артем Рокотов

Париж. Другие новости 15.05.18

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