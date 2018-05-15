Киев отозвал из Гамбурга консула, пропагандирующего фашизм

Киев отозвал консула в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудника генерального консульства Украины в Гамбурге обвинили в разжигании межнациональной розни и пропаганде фашизма: на своей странице в Faсebook Марущинец восхищается фашистами, отмечая, что «быть фашистом почетно», и что лично он ненавидит антифашистов, а также регулярно оскорбительно высказывается в отношении евреев.

«Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь, – заявил Климкин. – Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет».

А официальный представитель МИДа Марьяна Беца подчеркнула, что подобные высказывания абсолютно неприемлемы для дипломатов, и ведомство сделает выводы на будущее.

Киев. Другие новости 15.05.18

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