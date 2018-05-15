Туроператоры: Крымский мост активизировал спрос на отдых в Крыму

Продажи туров в Крым по раннему бронированию начали стремительно расти. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на отдых в регионе уже вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года. Эксперты связывают возросшую популярность полуострова с открытием движения по Крымскому мосту.

Так, туристы активно бронируют туры с наземным обслуживанием – без перелета. При этом география спроса очень обширная – начиная от курортов Керчи до Черноморского побережья. Особое внимание уделяется небольшим объектам с номерным фондом до 50 номеров.

По мнению экспертов, самый больший эффект для туризма от Крымского моста следует ожидать в следующем году: когда мост будет запущен в полную силу, достроена автомагистраль «Таврида, а еще больший – когда будет налажено железнодорожное сообщение.

Еще один фактор, увеличивший популярность Крыма, – в этом году в период раннего бронирования большинство отелей Крыма значительно понизили цены по отношению к предыдущему сезону, и только незначительная часть отелей повысили стоимость на 7% – 10%.

На данный момент большинство бронирований приходится на период июнь-август. Глубина продаж практически у всех опрошенных АТОР компаний достигает сентября, бронируются туры и на октябрь – ноябрь. Средняя продолжительность отдыха в Крыму в этом году не изменилась и составляет 10-12 ночей.

В АТОР подчеркивают, что одним из ключевых факторов, препятствующих росту турпотока в Крым, наряду с недостаточно развитой инфраструктурой и невысоким уровнем сервиса, является ограниченность и стоимость авиаперевозки на полуостров. Туроператоры ожидают, что в этом сезоне рост цен на авиаперевозки в Крым составит 10% – 15% по сравнению с прошлым годом.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.05.18

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