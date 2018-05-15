Не везет «рогатым»: в Крыму два троллейбуса попали в ДТП

В Симферополе столкнулись троллейбус и маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке улиц Севастопольская и Трубаченко. О пострадавших пока не сообщается. Еще одно ДТП с участием электротранспорта произошло сегодня утром в Севастополе в районе 5-го километра. По словам очевидцев, водитель троллейбуса не справился с управлением и снес около 10 метров пешеходного ограждения. По предварительным данным, жертв в этом дорожном происшествии нет.

В социальных сетях автолюбители отмечают, что у местных водителей троллейбусов довольно опасный стиль вождения: «подготовка водителей оставляет желать лучшего», «Они не умеют водить эти новые троллейбусы, меня самого чуть так не придавили». Другие отмечают, что водители попросту «не чувствуют габаритов» и постоянно куда-то спешат: «Только сегодня уникалка на троллейбусе меня подрезала и человека чуть не сбила на пешеходном переходе».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.05.18

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