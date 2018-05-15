В Крыму значительно выросло производство аквакультуры

Крымские предприниматели за год сделали рывок в выращивании аквакультуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства подвело итоги хозяйственной деятельности аквакультурных хозяйств за первый квартал текущего года. Крым и Севастополь в этом ведомстве не разделяют – дают общий итог. Объем продукции товарной аквакультуры составил 125 тонн, в 3,5 раза превысив показатели прошлого года (в первом квартале 2017 – немногим более 36 тонн).

Ассортимент продукции не изменился. При этом были произведены рекордные 31 тонна мидий (в ушедшем году – 7,2 тонн), 53 тонны устриц (плоской, черноморской и гигантской). В прошлом году их поставили в общепит и торговлю 10 тонн.

Значительно выросло и производство живой рыбы – карпа, толстолобика, белого амура вырастили 40,2 тонн (годом ранее – 13 тонн).

На Крымском полуострове деятельность в области аквакультуры осуществляют 69 предприятий, с прошлого года прибавилось шесть. И хотя в Севастополе работает лишь девять аквакультурных хозяйств, они обеспечили 39% общего объема произведенной продукции, в том числе, 45,5 тонны деликатесных крымских устриц.

Севастопольцы в ближайшие годы намерены на 40% нарастить объем производства товарной рыбы и морских моллюсков.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.05.18

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