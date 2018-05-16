Между тюрьмой и вокзалом: в Симферополе определили место для нацгвардии

В Симферополе намерены построить военный городок для нацгвардии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он будет состоять из трех девятиэтажек (324 квартиры), заказчиком является войсковая часть из Ростова-на-Дону, на строительство из федерального бюджета выделено 996 млн 148 тыс руб. Общественных слушаний проект не проходил, на сайте горадминистрации не упоминается.

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, участок, на котором планируется построить военный городок, займет 2,8 га между улицами Дзюбанова, Индустриальная, Спера. Другими словами, расположен он недалеко от задворок железнодорожного вокзала и соседствует со старым СИЗО – тюремный замок был построен вскоре после Крымской войны.

В домах для гвардейцев предусмотрены помещения для консьержа, на территории будет контрольно-пропускной пункт размером 6 на 4,5 м.

Отметим, сейчас в Симферополе объявлено о наборе в нацгвардию рядового и сержантского состава с зарплатой 23-42 тыс руб. Особо оговаривается: «Вакантных воинских должностей офицеров и прапорщиков нет!»

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.05.18

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