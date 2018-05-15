Крымских татар в Евпатории оставили без школы и детского сада

Строительство школы и детского сада в микрорайоне Евпатории Исмаил-бей, где проживают крымские татары, сорвано – объекты не будут построены в ближайшие годы. Об этом заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем прогнозе Гафаров сообщил на заседании комитета, после доклада заместителя главы администрации Евпатории Эльмара Мамбетова.

По мнению руководителя комитета, ситуация со строительством школы и детского сада в микрорайоне, запланированным в рамках выполнения ФЦП, «самая сложная» в Крыму. Подрядчики, по мнению заказчика – Службы капитального строительства республики, оказались недобросовестными. Соответственно с ними были расторгнуты контракты и начались судебные разбирательства. Строительство востребованных в микрорайоне учреждений остановили, что вызвало недовольство у местных жителей. Одна из причин – из-за нехватки мест в местной школе детям приходится учиться в три смены.

Между тем, Гафаров уверен, что ситуацию все еще можно спасти – если будет принято некое «специальное решение», к которому должны прийти в администрации Евпатории и Службе капитального строительства, обсудив ситуацию. Чиновники города уже предложили один из вариантов решения проблемы: «Мы, понимая данную ситуацию, предложили Службе капитального строительства рассмотреть возможность заключения договора субподряда с той организацией, которая, по мнению Службы, является добросовестной, и на территории Республики Крым зарекомендовала себя с положительной стороны, и вести контроль. Потому что ситуация с судами может затянуться до 2021 года», – заявил Мамбетов.

Глава комитета согласился, что этот был бы самый быстрый способ решить проблему, однако, по его словам, «законодательство не позволяет» воспользоваться этим методом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.18

В Крыму значительно выросло производство аквакультуры. / Госдума поддержала предложение наказывать тех, кто соблюдает антироссийские санкции. / Не везет «рогатым»: в Крыму два троллейбуса попали в ДТП. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»