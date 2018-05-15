Работа стоит: керчане бросили все дела ради открытия Крымского моста

Открытие Крымского моста и приезд президента России Владимира Путина парализовали работу керчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продавцы в магазинах, сотрудники банков и других учреждений уже более часа не отрываются от экранов своих гаджетов. Работающие керчане недоумевают, «почему 15 мая для жителей Керчи в честь исторического события не сделали выходным днем» и завидуют пенсионерам и отпускникам, которые с утра заняли свободные скамейки на городской набережной, откуда открывается вид на арки и съезд с моста.

Другая часть «свободных» горожан отправилась на главную городскую площадь, где в настоящее время проходит праздничный концерт, и установлен большой экран для прямой трансляции со «стройки века».

Оценить преимущество нового транспортного коридора перед паромной переправой многие горожане, имеющие родственников на Таманском берегу и в Краснодарском крае, собираются уже завтра. «Ждут нас завтра вечером. Сказали, что сделают праздничный шашлык», – рассказала РИА «Новый День» сотрудница одного из банковских отделений города.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 15.05.18

Обыски и задержания: Украины отыгрывается за Крымский мост на журналистах. / Крымских татар в Евпатории оставили без школы и детского сада. / В Крыму значительно выросло производство аквакультуры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»