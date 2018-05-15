Украина рискует угодить в чёрный список Европы

Украина может попасть в список офшоров Европейского Союза в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежная» должна подписать многостороннюю конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения «Multilateral Instrument» (MLI). В случае если Киев не ратифицирует соглашение до конца года, Украину внесут в оффшорный список стран ЕС.

«В настоящее время мы ожидаем от президента предоставления полномочий министру финансов на подписание соглашения MLI. Затем соглашение должен ратифицировать парламент», – сообщили в пресс-службе министерства финансов сопредельного государства.

MLI – международная конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов, созданная в 2016 году и подписанная 80 странами. В прошлом году в черный список попали 17 стран, которые отказываются сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.05.18

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