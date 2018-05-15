В Бахчисарайском районе создадут этнокультурный центр

Власти Бахчисарайского района планируют создать в регионе этнокультурный центр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом чиновники намерены решить проблему размещения национальных общин на территории района.

О планах по созданию центра сообщил начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Бахчисарайского района Эльдар Меметов на заседании профильного комитета Госсовета. Информация стала ответом на критическое замечание главы комитета Эдипа Гафарова, который рассказал, что местные греческая и армянская общины обратились к руководству района с просьбой выделить им помещение еще два года назад, но до сих пор имеют проблемы с размещением. Как пояснил Меметов, желаемое помещение общинам было выделено, но из-за его аварийного состояния находиться в нем невозможно.

«Мы в свою стратегию добавили вопрос – сделать один этнокультурный центр для всех автономий, чтобы они находились в одном помещении. Пока это в проекте, но мы стараемся и делаем все, чтобы его реализовать»,– рассказал Меметов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.18

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