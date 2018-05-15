Депутат: Капремонт в общежитиях Крыма не проводится из-за администрации Симферополя

Администрация Симферополя срывает принятие республиканской программы по капремонту общежитий. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект программы разработало министерство ЖКХ Крыма, его согласовала комиссия по реализации прав и свобод граждан, проживающих в общежитиях, расположенных на территории республики. Еще один необходимый этап – получение подписи главы Крыма Сергея Аксенова, которому предоставят документ только после получения всех данных от администрации Симферополя.

«Столица, в которой расположено 30% всех общежитий Крыма, вот уже 8 месяцев не может подать полный перечень общежитий (с разбивкой по видам работ). В итоге министерство не может просчитать полную, окончательную стоимость данной подпрограммы, и начать ремонты», – пояснил Бабашов у себя на странице в Facebook, добавив, что сегодня администрации Симферополя рекомендовали направить нужные документы в течение месяца.

По информации Бабашова, всего в Крыму 309 общежитий, в них проживает более 350 тысяч граждан. На капремонт зданий в течение 2018-2020 годов планируют направить более 452 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.18

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