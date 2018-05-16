Эксперт: Украина доводит Донбасс до катастрофы, чтобы клянчить деньги

Украина сознательно доводит подконтрольные территории Донбасса до катастрофического состояния – потом она будет «доить» Запад, выпрашивая деньги на ликвидацию последствий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологические риски, исходящие от объектов на подконтрольной Украине территории, обсуждались в Луганске. Было отмечено, что Украина провела консервацию промышленных предприятий Донбасса весьма сомнительными с точки зрения экологической безопасности методами.

«Ни мы, ни международное мониторинговые агентства до сих пор не могут провести полное и тщательное исследование этих объектов, чтобы действительно выявить наиболее вероятные угрозы, от которых, в том числе, зависит и судьба людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, – заявил политолог Денис Денисов. – В этой связи лично у меня складывается впечатление, что Украина ждет, что произойдет какая-то катастрофа в Донбассе – на своей территории, чтобы воспользоваться этой ситуацией и выклянчить очередные транши, очередные деньги, которые, как мы понимаем, все равно будут разворованы».

Денисов отметил, что для отслеживания проблемы неоднократно предлагалось создать совместную мониторинговую миссию. «Но Украинская сторона опять-таки продемонстрировала свою совершенно неконструктивную позицию, позицию, направленную на дальнейшее усугубление проблем, – подчеркнул Денисов. – Потому что еще не было со стороны Украины ни одного согласия на создание подобных мониторинговых групп для отслеживания проблем и ситуации с ключевыми объектами, которые несут экологическую катастрофу».

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 16.05.18

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