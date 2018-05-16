«Переходил в неположенном месте»: украинца не выпустили из Крыма

Гражданин Украины, отправившийся на родину, задержан на крымской границе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летнего мужчину, попытавшегося скрытно пересечь российско-украинскую границу задержали крымские пограничники немного западнее многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Покинуть Крым иностранец пытался пешком.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек ранее отбывал наказание за кражу «с незаконным проникновением в помещение», а также неоднократно привлекался к административной ответственности в Крыму за нарушение миграционного законодательства и за неповиновение сотрудникам полиции.

По словам иностранца, он решил вернуться на Украину в обход пунктов пропуска, из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, которые он потерял более трех лет назад.

В отношении гражданина сопредельного государства возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ». По решению суда нарушитель находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе пограничном управлении ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 16.05.18

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