В Крыму построят три психоневрологических центра

До конца 2019 года в Крыму построят три психоневрологических интерната.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство объектов будет вестись по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время республика испытывает острый дефицит в подобных лечебных учреждениях.

Так, в Крыму вследствие психического заболевания инвалидность имеют более 12 тысяч человек, из них чуть более тысячи находятся в специальных интернатах, на полном обеспечении. Остальным инвалидам оказывается финансовая помощь.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, нехватка психоневрологических центров возникла еще во времена Украины, однако «Незалежная» не уделяла должного внимания проблеме. «После возвращения на историческую Родину ситуация изменилась. Мы решаем вопросы всех граждан без исключений, но люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в особом подходе, поэтому эта тема сегодня рассматривается на самом высоком уровне», – подчеркнул Аксенов на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что инвалиды данной группы являются самыми незащищенными и чаще всего именно они сталкиваются с равнодушием, а также социальной изоляцией.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.05.18

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