Муниципалитеты Крыма экономят на нуждах реабилитированных

В Госсовете Крыма удивлены разным подходом администраций муниципалитетов республики к реализации программ, связанных с реабилитированными народами. По мнению депутата Олега Шишкова, суммы, которые тратят муниципалитеты, несопоставимы, наблюдается «перекос».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одних районах на нужды реабилитированных выделяют не более 50 тысяч рублей, в других регионах эти суммы составляют более 5 миллионов рублей.

Шишков, который проводил данные мониторинга, не стал уточнять на заседании профильного комитета Госсовета, какие регионы можно отнести к худшим по их показателям. При этом подчеркнул, что подобное происходит и с обеспечением жильем: одни регионы покупают всего 1 квартиру, другие – по 6-7.

Чтобы разобраться в причинах проблемы, депутат предложил вызвать представителей муниципалитетов на совещание, где они могли бы поделиться друг с другом опытом, а также рассказать о причинах, которые мешают им вкладываться в реализацию программ, связанных с поддержкой реабилитированных народов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомнаце Крыма, с 2014 года на средства республиканского бюджета жилье получили 460 семей из числа реабилитированных народов: в 2014 – 92 семьи, в 2015 – 72 семьи, в 2016 – 236 семей, в 2017 – 60 семей. Госпрограмма «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2018 – 2020 годы» предусматривает, что в этом году жилье получат 50 семей. Как уточнили в ведомстве, сейчас для реабилитированных граждан в рамках ФЦП строится 9 многоквартирных домов. В Госкомнаце сообщили, что эти объекты «находятся на разных этапах строительства».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.18

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