Эксперт: Выход Украины из СНГ принесет проблемы крымским пенсионерам

Из-за обрыва связей Украины с Содружеством независимых государств (СНГ) могут пострадать крымчане. Об этом заявил заместитель генерального директора ООО «Европейская юридическая служба» Андрей Хорошилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям Крыма будут грозить трудности при оформлений пенсий, в случае если документы об их трудовой деятельности хранятся в архивах «Незалежной». Юрист уверен, что на Украине могут просто проигнорировать просьбу прислать справку, необходимую жителям Крыма для указания стажа и получения полной пенсии.

«Украина объявила о выходе из СНГ, а это будет означать их выход из всех нормативных актов, в том числе о правовой помощи», – заявил Хорошилов.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении прекратить участие «Незалежной» в деятельности органов СНГ. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал Порошенко, и поручил министерству иностранных дел «Незалежной» принять меры по прекращению действия межгосударственных соглашений.

Между тем Хорошилов утверждает, что проблемы пенсионерам в Крыму могут доставить не только украинские чиновники, но и местные. По его словам, особенно страдают от этого инвалиды: группа инвалидности прямо влияет на размер пенсии, но с ее назначением нередко возникают сложности.

«Ситуация обстоит примерно одинакова как в Крыму, так и в материковой части России – это так называемый чиновничий беспредел. Особенно это ярко выражено на местах, то есть, в очень небольших городах, где местная власть немного перегибает: думают, что они выполняют указания сверху, но на самом деле это их субъективные суждения. Мы знаем, что даже получить назначение инвалидности – это занимает длительный промежуток времени, официальные экспертизы часто отказывают, потом приходится оспаривать, еще и периодически проходить переосвидетельствование. Связано это большей частью с бюрократией и лишними оценочными суждениями сотрудников принимающих решения», – рассказал Хорошилов.

По словам руководителя РОО «Крымская республиканская ассоциация предпринимателей-инвалидов» Ивана Плохотниченко, инвалиды в Крыму сталкиваются с различными трудностями в том числе из-за неурегулированных вопросов законодательства, оставшихся после так называемого «переходного периода». «Нет ни одной сферы жизни, где не было бы проблем», – заявил Плохотниченко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.18

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