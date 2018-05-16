В Петербурге задержали россиянина за изнасилование в Крыму

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уроженец Тверской области с 4 сентября прошлого года числится в федеральном розыске за изнасилование, совершенное в Крыму.

Злоумышленник долгое время скрывался от правосудия, однако все же был задержан 15 мая на Малой Балканской улице в Северной столицы РФ.

Россиянина доставили в местный отдел полиции и сообщили инициатору розыска об обнаружении разыскиваемого. В настоящее время он находится под стражей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», санкция которой предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Анастасия Зук

Санкт-Петербург. Другие новости 16.05.18

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