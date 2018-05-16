Ответят за дельфинов: в отношении украинских браконьеров возбуждено уголовное дело

В отношении капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками в Азовском море 4 мая, возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские моряки в исключительной экономической зоне РФ расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена. После задержания моряков пограничники достали сети и подсчитали улов браконьеров: в сетях погибли 46 азовских дельфинов, 17 особей камбалы и два катрана. Удалось спасти от «незалежных» сетей более 150 камбал, 4 травяных краба и 3 черноморских акул – катранов.

В настоящее время на судно наложен арест. В отношении капитана украинского сейнера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.05.18

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