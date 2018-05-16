Владельцу ялтинского дельфинария грозит новый штраф

Собственник ялтинского дельфинария должен заплатить четвертый штраф за неисполнение предписания инспекторов государственного земельного надзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель должен был самостоятельно демонтировать объект, однако он до сих пор этого не сделал и не оплатил штрафы, назначенные ранее. «История с этим объектом, находящимся возле зоопарка, тянется с 2016 года. В настоящий момент земинспекторы проводят очередную проверку по исполнению предписания и фиксируют, что нарушение полностью не устранено. Металлический забор не снесен, сооружение – конструкция бассейна – убрано лишь частично, касса и стройматериалы продолжают размещаться на самовольно занятом участке. При этом собственник дельфинария не обращался с ходатайством о продлении срока для устранения нарушения и исправно оплачивает все штрафы», – сообщила заместитель председателя Госкомрегистра Татьяна Вяткина.

Напомним, ранее сотрудники ведомства в рамках проверки выявили, что участок муниципальной собственности, расположенный в районе зоопарка «Сказка», используется без разрешительных документов. Владелец объекта неоднократно признавался виновным в невыполнении в установленный срок предписаний органов Управления Госземнадзора.

Отметим, ранее сообщалось, что владелец дельфинария – крымский бизнесмен Олег Зубков. Между тем, сам Зубков решил занять позицию отрицания – мол, объект не его и проблемы, связанные с ним – тоже.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.05.18

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