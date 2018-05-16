«Дух захватывает»: Захарова рассказала, как ехала по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась впечатлениями от поездки по Крымскому мосту.

Как уже сообщал «Новый День», Захарова проехала по новому транспортному переходу в первом потоке. Для этого ей пришлось приехать к мосту со стороны Тамани в 3 часа ночи. Об этом сама Захарова рассказала в ходе сегодняшнего брифинга в Керчи.

«Чтобы успеть на брифинг в Керчи, я приехала на мост в 3 ночи. Там было очень много людей. Автоколонна с российскими, крымскими флагами. Люди поздравляли друг друга, кричали, что это победа. Это не могло не тронуть», – поделилась впечатлениями официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что от гигантского сооружения «дух захватывает».

Захарова отметила, что мост строился в очень сложных условиях, в том числе и политических, под большим прессингом. Она напомнила об огромной количестве заявлений мнимых «экспертов», дезинформации в украинских и западных СМИ, фейковых новостях, которыми не брезговали весьма авторитетные издания.

«Хочу сказать, что мост есть. По нему можно ездить. Сама попробовала. Вам всем рекомендую. Не слушайте и не читайте эти бредни… И хочу пригласить всех в Крым. Сделать это будет еще проще, чем раньше», – заявила Захарова.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту открылось сегодня, в 5.30 утра.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 16.05.18

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