Тысяча рублей в час: парковка в аэропорту «Симферополь» стала платной

Парковка машин у нового терминала аэропорта «Симферополь» стала платной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 апреля, когда новый терминал начал принимать пассажиров, парковаться можно было бесплатно, но с сегодняшнего дня «льготный» период завершен.

Для водителей доступны несколько парковочных зон, каждая из которых предусматривает разные тарифы. Одна из самых дорогих зон – S1, предназначенная для высадки и посадки пассажиров легкового автотранспорта перед терминалом: «Стоимость пользования парковочной зоной – первые 15 минут стоянки на проезжей части бесплатны. Данное условие действует на первые два заезда в течение двух часов. С 16 минуты и далее, а также в случае третьего и последующих повторных заездов стоимость парковки составит 1000 рублей в час», – сообщил в аэропорту.

Оставить на час автомобиль в зоне Р1, оборудованной для кратковременной парковки, обойдется в 200 рублей. Администрация аэропорта, в честь открытия нового терминала, решила сделать скидку для водителей, снизив до 15 июня цену на 50% – час парковки в этой зоне в ближайший месяц обойдется в 100 рублей.

Для желающих оставить автомобиль в районе терминала на несколько дней организовали зону Р2. Первые сутки на этой зоне парковки обойдутся в 600 рублей, вторые – в 500 рублей, а начиная с третьего дня – в 100 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.18

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