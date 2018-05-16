Порошенко «помиловал» крымчан и сохранил им украинское гражданство

Президент Украины Петр Порошенко передумал лишать крымчан украинского гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект «О гражданстве Украины», предусматривающий такое нововведение для украинского законодательства, отозван из украинского парламента.

Напомним, в апреле Порошенко предложил лишить крымчак украинского гражданства , получивших российские паспорта. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде с пометкой «неотложный».

О причинах отзыва законопроекта в администрации Порошенко пока умалчивают. Отметим, что ранее намерение президента «Незалежной» лишить крымчан гражданства Украины вызвало возмущение у многих киевских экспертов: они предположили, что таким образом Порошенко узаконит российский статус Крыма – на полуострове фактически не останется граждан Украины.

Тем не менее, многие радикально настроенные украинцы одобрили инициативу Порошенко. По их мнению, крымчане не достойны быть гражданами Украины, так как проголосовали за воссоединение Крыма с Россией и остались жить в республике. При этом националисты из «Незалежной» допустили, что некоторые жители полуострова могут «заслужить» украинское гражданство, став предателями и начав сотрудничать с СБУ.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.05.18

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