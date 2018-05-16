В Крыму сменился министр ЖКХ

В правительстве Крыма произошли новые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма ушла в отставку: Марина Горбатюк написала заявление по собственному желанию. На ее место назначен бывший замдиректора ГУП РК «Вода Крыма» Виталий Глотов.

По словам главы РК Сергея Аксенова, новый министр официально приступит к своим обязанностям в пятницу, 18 мая. «Виталий Николаевич человек опытный, хорошо знает крымскую специфику и, надеюсь, сможет достойно организовать работу министерства, которое он возглавил», – прокомментировал назначение крымский премьер.

Отметим, Глотов уже занимался жилищно-коммунальным хозяйством Крыма – в 2006-2009 годах работал замминистра ЖКХ.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.05.18

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