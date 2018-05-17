Украинский мэр лишился всего за тайную страсть

Мэра украинского города Доброполье (Донецкая область) сняли с должности – его заподозрили в тайной любви к Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы высвободить дни «без уважительной причины» для посещения полуострова, чиновник подделывал табели учета рабочего времени, заявили в прокуратуре Донецкой области. Кроме того, мэр предоставил в бухгалтерию сфальсифицированный больничный лист и незаконно получил за него деньги, считают в ведомстве.

В отношении теперь уже бывшего мэра Доброполья возбуждены уголовные дела по фактам подделки документов, служебного подлога, а также злоупотребления служебным положением.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.18

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