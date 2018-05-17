Депутат Рады: Никто не будет воевать за Крым

Украина потеряла Крым и должна и жить дальше. Об этом заявил экс-руководитель администрации президента Украины времен Виктора Ющенко и депутат Верховной рады «Незалежной» Виктор Балога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», киевский режим, пришедший к власти после майдана, неспособен вернуть полуостров, считает депутат, подчеркивая, что никто не будет отвоевывать Крым, да и Россия не позволит этого сделать, а любимая стратегия Киева – о возвращении полуострова, «когда развалится Россия», выглядит смешно.

Поэтому он считает, что власти Украины должны перестать «ныть» и жить дальше. По словам Балоги, единственная правильная стратегия – это развиваться и стать лучше России: только тогда через десятилетия крымчане, возможно, задумаются о возвращении в «Незалежную». При этом в настоящее время Украина далека от процветания: «Мы должны перестать постоянно болеть и ныть, что Крым забрали. Мы должны с этим смириться и думать о том, как создать условия на Украине, чтобы крымчане через определенный период времени захотели жить в Украине. Сегодня за все эти 4 года предусловия для этого мы не сделали. Мы, наоборот, стали беднее и у нас нет перспектив для развития», – заявил депутат в эфире украинского канала.

«Как мы сегодня выглядим на фоне Крыма и особенно России? Мы по всем показателям находимся в хвосте», – заключил политик.

«Уровень» Украины подтвердила и телеведущая, которая отметила: в то время как президент России Владимир Путин открывал Крымский мост, президент Украины Петр Порошенко открыл фельдшерский пункт.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.05.18

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