Не зевай, Америка! Гражданина США «раскулачили» в центре Киева

Американский турист стал жертвой украинского преступного мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24-летний гражданин США остался без денег после знакомства с молодыми киевлянами и посиделками в кафе.

По словам американца, он приехал в Киев как турист и гулял по столице. Затем познакомился с компанией молодых людей, предложивших ему «выпить за знакомство». Распрощавшись с новыми знакомыми, американец хотел зайти в кофейню на Крещатике, однако заметил, что у него пропала вся наличность – более 6 тысяч гривен ( около 13 тысяч рублей), пишут украинские СМИ.

Турист обратился в полицию, однако задержать подозреваемых не удалось. Киевские полицейские отмечают, что счет подобным заявлениям ежедневно идет на десятки.

Как уже сообщал РИА «Новый День», эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) поставили Украину на 10-е место в числе самых небезопасных направлений для туристов. «Незалежная» находится в одной компании с такими странами, как Египет, Нигерия, Йемен, Венесуэла, Колумбия, Сальвадор, Кения и Гондурас. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 17.05.18

В первые сутки Крымский мост загрузили на 30%. / Депутат Рады: Никто не будет воевать за Крым. / Россия исключила Украину из переговоров о «скифском золоте». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»