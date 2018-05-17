В севастопольском дворе легковушка сбила ребенка

Во дворе севастопольской многоэтажки водитель иномарки сбил 6-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 8 часов вечера на улице Лиговская. Ребенок без сопровождения взрослых катался на самокате и неожиданно выехал из-за стоящего автомобиля под колеса движущейся иномарки «Daewoo». 60-летний водитель не смог избежать столкновения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмированный пешеход был доставлен в детскую больницу», – сообщили в пресс-службе МВД Севастополя. Где были родители пострадавшего, и почему ребенок гулял без сопровождения взрослых, не уточняется.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.05.18

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