Не нашлось трех самосвалов: строительство трассы «Таврида» может затянуться

Археологи, работающие вдоль трассы «Таврида», опять столкнулись с техническими трудностями – процесс строительства затягивается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», институт археологии РАН, ведущий изыскания вдоль будущей трассы, должен дать строителям дороги заключение о наличии или отсутствии исторически значимых объектов на участках «Поселение «Стена 1», «Поселение Фронтовое -3», «Русские бараки времен Крымской войны 1853 – 1856 гг.».

Для проведения этих работ археологи объявили конкурс по предоставлению строительных машин и оборудования, арендная плата могла бы составить около 6 миллионов рублей. На месяц требовалось девять экскаваторов и три самосвала.

Однако была подана лишь одна заявка – от фирмы из Теберды. Конкурс признан несостоявшимся. Поэтому обследование очередного участка дороги затягивается – конкурс придется проводить заново.

По ходу строительства трассы, которая пройдет от Керчи до Севастополя, уже обнаружены десятки артефактов разных времен: в Керчи обнаружили каменный склеп, относящийся к Боспорскому царству, под Белогорском был раскопан каменный мост и часть участка дороги, которые строили к поездке в Крым императрицы Екатерины II (это 18 век).

На севастопольском участке находят исторические артефакты эллинского периода, времен Крымской и Великой Отечественной войн.

По словам сотрудников Госкомитета по охране культурного наследия Крыма, до сих пор дорожники четко выполняли свои обязательства – в асфальт закатывали только те участки, по которым было получено заключение археологов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.05.18

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