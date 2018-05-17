В Москве потеряли секретные документы об энергоснабжении Крыма

В центре Москвы обнаружили схемы энергоснабжения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документах с грифом «секретно» содержалась информация о взаимодействии электростанций полуострова. Схемы, выполненные типографским способом, были сложены в бумажный сверток, который валялся на детской площадке во дворе дома в Серебряном переулке.

Бумаги обнаружил 64-летний специалист по пожарной безопасности, сообщает «МК». Мужчина передал свою находку в полицию.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.05.18

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