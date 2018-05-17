Расходы бюджета Крыма выросли более чем на 5 миллиардов рублей

Расходы бюджета Крыма за первые 4 месяца года преодолели отметку в 37 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прошлогодний показатель за аналогичный период превышен на 16,6%.

Между тем, в республиканском бюджете образовался профицит: в бюджет поступило на 2 млрд 3 млн рублей больше, чем потрачено.

По словам министра финансов Ирины Кивико, большая часть расходов – 19,5 миллиардов рублей (52,4% от общей суммы) была направлена на финансирование отраслей социальной сферы. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года сумма выросла на 2 миллиарда рублей.

Так, на социальную политику направлено 7 миллиардов 9 миллионов рублей, на образование – 7 миллиардов 2 миллиона рублей, на здравоохранение – почти 3 миллиарда рублей, на культуру и кинематографию – 1 миллиард рублей, на средства массовой информации – 232 миллиона рублей, на спорт – 134 миллиона рублей.

Национальная экономика профинансирована более чем на 15 миллиардов рублей, жилищно-коммунальное хозяйство на 923 миллиона 400 тысяч рублей. На реализацию общегосударственных вопросов потрачено почти 860 миллионов рублей, а на обеспечение национальной безопасности 290,5 миллионов рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

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