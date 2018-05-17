Культурная жизнь Керчи под угрозой: главная площадка для приезжих артистов небезопасна

Закрытие Дворца культуры «Корабел» в Керчи негативно отразится на культурной жизни города. Так считают в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа основной для Керчи культурной площадки была приостановлена после проверки МЧС, специалисты посчитали, что объект не отвечает нормам пожарной безопасности. Намеченные на ближайшее время мероприятия пришлось отменять. Под угрозой оказался и спектакль Крымского музтеатра «Алые паруса», запланированный в рамках юбилейного и знакового для города фестиваля «Боспорские агоны».

Тем не менее, в администрации Керчи уверены, что предстоящий суд все еще может вынести решение в пользу города.

«В таком состоянии как ДК «Корабел» – где-то есть и хуже – сегодня находится практически 90% социальных объектов. Нужно не переборщить с мерами. Вопросы безопасности – на первом месте. Но и культуру нужно продвигать. Потому что «событийка», которая проходит в ДК «Корабел», это 70% всех массовых, серьезных, больших мероприятий», – рассказал заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев.

По его словам, власти не видят сложности в том, чтобы быстро устранить все нарушения. Затруднения может вызвать только одно, и то – из-за длительности законной процедуры.

«Есть одно условие – это пожарная сигнализация, это привязано к финансированию. Деньги мы нашли в местном бюджете. Разработали проектно-сметную документацию, направили на экспертизу. Как только выйдет из экспертизы, мы разыграем конкурсную процедуру и начнем работать», – рассказал Мельгазиев.

Заместитель главы администрации уверен, что пока на объекте не установлена система сигнализации, на время мероприятий по договоренности можно было бы усиливать меры пожарной охраны. А в случае если контролирующие службы захотят бескомпромиссно решить возникшую проблему, то закрывать придется большинство объектов в городе. По словам Мельгазиева, эта же проблема касается и школ: «У нас по системе образования средства на пожарную сигнализацию доведены. Но не в полном объеме. Из 20 школ у нас обеспечено 14. Что нам, закрыть школы?», – заявил Мельгазиев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.18

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