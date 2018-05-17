Угроза ЧС: засуха губит крымский урожай

В Крыму гибнет урожай озимых и яровых. Об этом заявил в ходе рабочего совещания министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие продуктивных дождей во многих районах полуострова негативно отразилось на состоянии озимых и яровых зерновых культур.

Из общей площади озимых – 439,3 тысяч гектаров в хорошем состоянии находятся всего 11 %, в удовлетворительном – 46%, в слабом – 42 %. Площадь погибших посевов составила 1,8%.

Хуже дела обстоят с яровыми: на сегодняшний день более 60% посевов находятся в слабом и изреженном состоянии, а 1,65 тысяч гектаров и вовсе погибли. В некоторых регионах в связи с засухой зафиксирована угроза ЧС. В течение ближайшего месяца районы, принявшие решение об объявлении чрезвычайной ситуации, должны будут направить соответствующие документы в министерство сельского хозяйства.

Отметим, больше всего от отсутствия влаги пострадали поля в Красногвардейском, Советском, Первомайском, Красноперекопском, Раздольненском и Джанкойском районах.

Симферополь, Анастасия Зук

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