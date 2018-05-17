США грозят России санкциями за «Северный поток -2»

Соединенные Штаты обеспокоены дальнейшим развитием проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2), так как он затрагивает «вопросы безопасности» США. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в США считают, что строительство газопровода приведет к усилению зависимости Европы от российского газа. Вызывает беспокойство тот факт, что проект может открыть для России возможность установки оборудования для слежения вдоль всего трубопровода в Балтийском море, сказала госпожа Оудкирк.

По ее словам проект может попасть под санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятого в августе 2017 года и позволяющего властям США противодействовать любым российским энергетическим проектам.

«Это означает, что любой проект трубопровода, который потенциально может быть рассмотрен в рамках этого закона, подвергается риску санкций»,– цитирует . Оудкирк «Коммерсант».

Как сообщал «Новый День», в начале апреля финская сторона выдала первое разрешение на строительство нового газопровода. В марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части. В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 километров трубопровода.

Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.05.18

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