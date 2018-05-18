В Крыму заключили под стражу владельца автобуса, столкнувшегося с локомотивом

Владелец пассажирского автобуса, столкнувшегося с поездом на севере Крыма, задержан и заключен под стражу. Об этом заявили в СУ СКРФ по РК.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП произошло 8 апреля в 11:25 на железнодорожном переезде перегона Красноперекопск – Армянск. По однопутному неэлектрифицированному участку пути двигался пригородный поезд № 6770 сообщением «Феодосия – Армянск». Пассажирский микроавтобус «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту «Севастополь – Армянск» на нерегулируемом железнодорожном переезде не пропустил состав и столкнулся с локомотивом.

4 пассажира и водитель микроавтобуса погибли. Еще 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Владельцу автобуса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«По данным следствия, предприниматель, направил одного из своих водителей на пассажирском автобусе «Мерседес Спринтер» на маршрут «Армянск-Симферополь-Севастополь-Симферополь-Армянск», грубо нарушив установленный законодательством Российской Федерации режим рабочего времени и времени отдыха водителей», – заявили в следственном управлении.

За совершение подобного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.05.18

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