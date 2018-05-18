Знаменитые дворцы и музеи Крыма можно посетить бесплатно

Знаменитые дворцы и музеи Крыма сегодня можно посетить бесплатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в историко-культурных учреждениях республики проводится акция «День открытых дверей», приуроченная к Международному дню музеев. Министерство культуры РК объявило, что во все 15 музеев, курируемые ведомством, 18 мая пропускать посетителей будут без билетов.

В частности, свободный доступ открыт в Воронцовский и Ливадийский дворцы, Судакскую крепость, Ханский дворец в Бахчисарае, подразделения Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В Симферополе бесплатно можно посмотреть экспозиции Центрального музея Тавриды, Крымского этнографического музея, заповедника «Неаполь Скифский», Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия, а также художественного музея.

Акция позволит привлечь внимание общества к ресурсам, потенциалу и возможностям крымских музеев, надеются в министерстве.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.05.18

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