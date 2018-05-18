Ничего не бойтесь: украинские депутаты призвали сограждан посетить чемпионат мира по футболу в России

Украинские любители футбола могут и должны поехать на Чемпионат мира в Россию – боятся там нечего. Об этом завили в Верховной раде Украины.

Как уже сообщал «Новый День», министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан «Незалежной» отказаться от поездок на мундиаль, так как в России могут быть организованы провокации, а безопасность украинцев гарантировать на территории соседней страны никто не может.

Ряд депутатов Рады уверены, что подобные призывы являются прямым нарушением Конституции страны.

«Спорт и искусство нельзя смешивать с политикой. Поэтому без разницы, если турнир организует Россия, США или Германии. Люди должны ехать и смотреть, – цитируют «Известия» депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого. – Официального запрета на поездку в Россию нет. Поэтому не вижу никаких препятствий. Даже я езжу в Крым. К сожалению, нынешнее правительство нагнетает вокруг чемпионата бессмысленную истерию. Народы должны быть мудрее правительства и осознать, что россиянам и украинцам необходимо жить в мире. Им нельзя ссориться».

«У меня есть знакомые, которые однозначно приедут, – заявила депутат Татьяна Бахтеева. – Кто хочет, должен ехать. Это конституционные право каждого украинца, и никто не вправе его нарушать. Господин Климкин сам заявляет, что 4 млн украинцев ездят на заработки в Россию. Каждый 12-й украинец получает зарплату в России, чтобы обеспечить свою семью. На этом фоне его рекомендация теряет логику. Ведь получается, что работать в соседней стране можно, но на футбол пойти уже нельзя. Это нарушает свободу и права украинцев».

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 российских городах на 12 футбольных аренах.

Киев, Платон Ефимчук

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