Закрытый ДК «Корабел» в Керчи не торопится возвращать оплату за кружки

Администрация керченского ДК «Корабел», закрытого за несоответствие нормам пожарной безопасности, не торопится возвращать родителям оплату за работу кружков в мае.

Как уже сообщал РИА «Новый День», деятельность городского учреждения культуры была приостановлена после проверки МЧС. Намеченные на ближайшее время мероприятия пришлось отменять, не работают и различные детские секции.

«Дворец опечатали! На какой период – неизвестно», – говорится в объявлении в группе в соцсети одной из танцевальных студий, базирующихся в ДК «Корабел».

Между тем, как рассказали РИА «Новый День» керчане, дети которых занимаются во Дворце культуры, занятия в мае ими оплачены в полной объеме.

«Мы оплачиваем кружки через банк. По договору мы должны это делать до 5-го числа каждого месяца. За май заплатили, а 8-го числа занятий уже не было. Про возвращение денег все молчат. На сайте наших танцев написано «ждите новостей». Администрация от общения с родителями уклоняется», – рассказала мама одного из «кружковцев».

По ее словам, оплата составляет 1 тысячу рублей в месяц. В различных студиях и клубах Дворца культуры занимаются около 200 детей.

РИА «Новый День» так же не смог получить комментарии администрации учреждения культуры. Не прояснили ситуацию и в горадминистрации Керчи.

Между тем, сегодня работников ДК отправили на уборку территории вокруг здания. При попытке сфотографировать этот процесс, от корреспондента «Нового Дня» потребовали разрешение на съемку здания и угрожали полицией. Учитывая, что подобный документ нужен лишь в случае работы на закрытых и режимных объектах, в воинских частях, на частной территории и при съемке закрытых мероприятий, можно предположить, что коллектив «Корабела» под видом субботника проходит спецтренировки.

Добавим: корреспондент РИА «Новый День» согласился дождаться полиции, чтобы заодно прояснить и вопрос невозвращаемой оплаты. На этом претензии представителей ДК были исчерпаны.

Керчь, Галия Шакирова

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