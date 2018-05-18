На Украине костями советских военнопленных отделывают дома

В Волынской области песком с костями советских военнопленных штукатурят дома и школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лагерь узников «Stalag 301» находился в городе Ковель в 1942-1944 годах на улице Брестской. После освобождения здесь обнаружили около 70 братских могил с останками местных жителей и веннопленных, а в 250 метров севернее военного городка были найдены 3 захоронения размерами 20 на 20 метров. По архивным данным, в них находилось около 10 тысяч жертв нацистов.

Спустя некоторое время, территории были отданы под застройку, а бизнесмены стали набирать песок из карьера, в котором находили человеческие останки. Известно, что крупные кости просеивались, при этом мелкие оставались. Эту адскую смесь использовали для строительства жилых домов и применяли в ходе штукатурных работ в местной средней школе. Поисковики неоднократно вызвали полицию на стройки, и правоохранители фиксировали наличие останков, однако дальше этого дело не пошло.

Местные жители обращались прокуратуру, городской и областной советы, но и это никаких результатов это не дало. Правда, позже местный губернатор все же выполнил требование жителей Ковеля и создал комиссию, в состав которой и вошли те самые владельцы «костного дела».

Волынские СМИ встали на сторону предпринимателей: началась травля тех, кто пытался открыть глаза общественности, – их попросту обвинили в сепаратизме, пишет «Украина.ру».

Ковель, Анастасия Зук

Ковель. Другие новости 18.05.18

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