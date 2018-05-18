Цена летального оружия: инструкторы НАТО погибли на украинском минном поле

Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Авдеевки. При посещении линии боевого соприкосновения украинские военнослужащие завели иностранцев на свое минное поле. В итоге внедорожник, в котором находились инструкторы НАТО, подорвался.

«В результате взрыва трое НАТОвских военнослужащих из Канады погибли и двое из США получили ранения. Также, имеется информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских боевиков», – заявили в ДНР.

В оперативном командовании уверены, что данный случай украинское командование намерено выдать за нападение донецких ополченцев, для того чтобы обвинить ВС ДНР в агрессии и иметь основания просить Запад выделить летальное оружие.

Украинская сторона не спешит комментировать инцидент.

Между тем, ранее разведка ДНР предупреждала о том, что украинские боевики в ближайшие дни готовят провокацию против военнослужащих НАТО, но это не уберегло иностранцев от уготованного путешествия по минному полю.

Авдеевка, Анастасия Зук

Авдеевка. Другие новости 18.05.18

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